11.01 20:48 MIGnews.com

Меркель хочет достроить Северный поток-2

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Российская Федерация должна довести строительство газопровода "Северный поток - 2" до конца.Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимирован. Нам нужно довести его до конца", - заявила она по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, страны Европы выиграют от строительства соответствующего трубопровода."Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект ", - сказала.Она также отметила, что СП-2 можно достроить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель."Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Я хочу подчеркнуть, несмотря на все политические проблемы, мы считаем экстерриториальные санкции неправильным путем и поэтому в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как это делали и в прошлом", - заявила она.Меркель подчеркнула, что "Северный поток" – якобы в первую очередь экономический проект, а участвующие в нем предприятия неоднократно выступали за то, чтобы его реализовать.В свою очередь Путин заявил, что РФ может самостоятельно достроить газопровод, однако сроки его завершения будут сдвинуты."Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса"."Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".