Меркель хочет достроить Северный поток-2

Российская Федерация должна довести строительство газопровода "Северный поток - 2" до конца.
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимирован. Нам нужно довести его до конца", - заявила она по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, страны Европы выиграют от строительства соответствующего трубопровода.
"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект ", - сказала.
Она также отметила, что СП-2 можно достроить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.
"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Я хочу подчеркнуть, несмотря на все политические проблемы, мы считаем экстерриториальные санкции неправильным путем и поэтому в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как это делали и в прошлом", - заявила она.
Меркель подчеркнула, что "Северный поток" – якобы в первую очередь экономический проект, а участвующие в нем предприятия неоднократно выступали за то, чтобы его реализовать.
В свою очередь Путин заявил, что РФ может самостоятельно достроить газопровод, однако сроки его завершения будут сдвинуты.
"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
"Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.
Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".