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Меркель хочет достроить Северный поток-2 | Фото:11.01 20:48   MIGnews.com

Меркель хочет достроить Северный поток-2

Российская Федерация должна довести строительство газопровода "Северный поток - 2" до конца.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимирован. Нам нужно довести его до конца", - заявила она по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, страны Европы выиграют от строительства соответствующего трубопровода.

"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект ", - сказала.

Она также отметила, что СП-2 можно достроить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.

"Я думаю, что проект можно реализовать, несмотря на американские санкции. Я хочу подчеркнуть, несмотря на все политические проблемы, мы считаем экстерриториальные санкции неправильным путем и поэтому в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как это делали и в прошлом", - заявила она.

Меркель подчеркнула, что "Северный поток" – якобы в первую очередь экономический проект, а участвующие в нем предприятия неоднократно выступали за то, чтобы его реализовать.

В свою очередь Путин заявил, что РФ может самостоятельно достроить газопровод, однако сроки его завершения будут сдвинуты.

"Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

"Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев", - продолжил Путин.

Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".


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