10.12 17:16 MIGnews.com

Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе

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Согласно исследованию Центрального статистического бюро (CBS), 42% израильских семей, имеющих хотя бы один банковский счет, находились в "перерасходе" как минимум один месяц прошлого года.У 5% из-за перерасхода банк блокировал доступ к счету хотя бы один раз за последний год.Статистика также показала, что 2,5% семей не имеют банковского счета, в том числе 13% среди арабов и 1% срели евреев. Кроме того, у 51% арабских семей ни у кого из членов семьи нет кредитных карт, по сравнению с 11% еврейских семей.Помимо этого, опрос затрагивал вопрос ипотеки. 27% израильских семей оформили себе ипотеку - 31% евреев и 4% арабов. Тем не менее, арабы часто наследуют или строят семейные дома без долгов или закладных.Почти половина (44%) семей с детьми до 18 лет имеют ипотечный кредит, а также 27% семей с одним родителем.