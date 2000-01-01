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Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе | Фото:10.12 17:16   MIGnews.com

Отчет: 42% израильских семей живет в перерасходе

Согласно исследованию Центрального статистического бюро (CBS), 42% израильских семей, имеющих хотя бы один банковский счет, находились в "перерасходе" как минимум один месяц прошлого года.

У 5% из-за перерасхода банк блокировал доступ к счету хотя бы один раз за последний год.

Статистика также показала, что 2,5% семей не имеют банковского счета, в том числе 13% среди арабов и 1% срели евреев. Кроме того, у 51% арабских семей ни у кого из членов семьи нет кредитных карт, по сравнению с 11% еврейских семей.

Помимо этого, опрос затрагивал вопрос ипотеки. 27% израильских семей оформили себе ипотеку - 31% евреев и 4% арабов. Тем не менее, арабы часто наследуют или строят семейные дома без долгов или закладных.

Почти половина (44%) семей с детьми до 18 лет имеют ипотечный кредит, а также 27% семей с одним родителем.


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