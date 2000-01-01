10.11 19:06 MIGnews.com

Tesla планирует расширить рынок электромобилей в Израиле

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Компания Tesla, которая производит популярные электромобили, решила расширить свою деятельность на территорию Израиля.Компания, которую возглавляет миллиардер Илон Маск, начинает поиски регионального менеджера для офиса в Тель-Авиве, сообщает пресс-служба Tesla. Должность подразумевает полную занятость, а соискатель должен быть готов отвечать за управление стратегией в сфере обслуживания, продаж и доставки.Также в обязанности регионального менеджера будет входить набор штата, поддержание связи с местным правительством, привлечение поставщиков, развитие местного рынка и участие в стратегическом проектировании инфраструктуры зарядочных станций для обеспечения продаж и привлечения новых клиентов.Головный офис Tesla базируется в Калифорнии. Только за 2018 год выручка компании составила около $21,4 млрд. В третьем квартале 2019 года Tesla сообщила о рекордном производстве 96 155 автомобилей и доставке 97 000 автомобилей клиентам. Tesla планирует увеличить производство до 500 000 автомобилей в год.