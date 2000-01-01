10.11 14:18 MIGnews.com
Рухани похвастался новым нефтяным месторождением
В воскресенье, 10 ноября, президент Ирана Хасан Рухани похвастался обнаружением нового нефтяного месторождения на юге страны.
По его словам, предполагаемая добыча нефти – 50 млрд баррелей, передает AP
.
Заявление Рухани прозвучало в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими американскими санкциями после того, как США отказались от ядерной сделки с мировыми державами в прошлом году.
В воскресенье иранский лидер сделал это заявление в городе Йезд. По словам Рухани, месторождение расположено в южной провинции Хузестан.
"Я говорю Белому дому, что в дни, когда вы наложили санкции на продажу иранской нефти, рабочие и инженеры страны смогли обнаружить 53 миллиарда баррелей нефти", – сказал он.
Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране – первое в Ахвазе содержит 65 млрд баррелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии