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Рухани похвастался новым нефтяным месторождением | Фото:10.11 14:18   MIGnews.com

Рухани похвастался новым нефтяным месторождением

В воскресенье, 10 ноября, президент Ирана Хасан Рухани похвастался обнаружением нового нефтяного месторождения на юге страны.

По его словам, предполагаемая добыча нефти – 50 млрд баррелей, передает AP.

Заявление Рухани прозвучало в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими американскими санкциями после того, как США отказались от ядерной сделки с мировыми державами в прошлом году.

В воскресенье иранский лидер сделал это заявление в городе Йезд. По словам Рухани, месторождение расположено в южной провинции Хузестан.

"Я говорю Белому дому, что в дни, когда вы наложили санкции на продажу иранской нефти, рабочие и инженеры страны смогли обнаружить 53 миллиарда баррелей нефти", – сказал он.

Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране – первое в Ахвазе содержит 65 млрд баррелей.


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