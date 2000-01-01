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Ультиматум Либермана уменьшил вероятность выборов 10.11 11:03   MIGnews.com

Ультиматум Либермана уменьшил вероятность выборов

Высокопоставленный сановник в Ликуде прокомментировал “ультиматум” Авигдора Либермана корреспонденту газеты Исраэль Ха Йом.

Представитель Ликуда сказал: “Либерман играет в покер без карт. Значение заявления Либермана следующее: у Бени Ганца есть три варианта - выборы, создание правительства с Ликудом или правительство меньшинства с арабами и Либерманом. Последнее кажется очень маловероятным. Их каденция будет очень короткой, и приведет к досрочным выборах, на которых Либерман заплатит тяжелую цену за то, что натворил”.

Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар заявил: Мы не побоимся сидеть в оппозиции в случае формирования правительства арабского меньшинства”. Зоар также сообщил, что “ультиматум” “отдалил” перспективу третьих выборов: "Или м ы будем сидеть в оппозиции правительству меньшинства, и бороться всеми нашими силами против него, или мы будем сидеть в “узком правительстве” с Либерманом".


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