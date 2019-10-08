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Гутерриш: Израиль и США в ООН – злостные неплательщики | Фото:10.10 08:22   MIGnews.com

Гутерриш: Израиль и США в ООН – злостные неплательщики

Организация Объединенных Наций столкнулась с "наихудшим денежным кризисом" за десятилетие, потому что 64 из 193 членов, среди которых Израиль и США, не выплатили ежегодные взносы.

Об этом заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает Bloomberg. Таким образом, из намеченных 3,4 миллиарда долларов в организацию поступило всего лишь 1,99.

"Среди 64 стран, которые пока не выплатили свои взносы в 2019 году в полном объеме, – Аргентина, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия, Сенегал и США", – отметили в ООН.

По словам председателя ООН Стефана Дюжаррика, генсек направил всем членам письмо, предупредив, что "организация рискует истощить свои запасы ликвидности к концу месяца и может не выплатить зарплату персоналу". Он отметил, что к концу сентября государства-члены выплатили лишь 70% от общей суммы взноса по сравнению с 78% за аналогичный период в прошлом году, передает Haaretz.

Уточняется, что США задолжали по предыдущим регулярным взносам 381 млн долларов помимо платежей по отдельному бюджету в рамках масштабных операций ООН по поддержанию мира. То есть, Штаты должны еще выплатить 255 млн долларов для миротворческих миссий, которые уже были закрыты, а также два миллиарда для активных миссий.

Генеральный секретарь из-за "дыры в бюджете" потребовал немедленных действий, включая дальнейшее сокращение официальных поездок и откладывание расходов на товары и услуги. Более того, мероприятия, запланированные вне официальных часов собрания, будут прекращены. Гутерриш ранее объявлял, что движение денежных средств является постоянной проблемой ООН, и в настоящее время организация вынуждена расставлять приоритеты в работе.

"Поэтому Генеральный секретарь надеется, что государства-члены без промедления решат структурные проблемы, лежащие в основе этого ежегодного кризиса", – резюмировал Дюжаррик.


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