Гутерриш: Израиль и США в ООН – злостные неплательщики
Организация Объединенных Наций столкнулась с "наихудшим денежным кризисом" за десятилетие, потому что 64 из 193 членов, среди которых Израиль и США, не выплатили ежегодные взносы.
Об этом заявил во вторник Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает Bloomberg. Таким образом, из намеченных 3,4 миллиарда долларов в организацию поступило всего лишь 1,99.
"Среди 64 стран, которые пока не выплатили свои взносы в 2019 году в полном объеме, – Аргентина, Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия, Сенегал и США", – отметили в ООН.
По словам председателя ООН Стефана Дюжаррика, генсек направил всем членам письмо, предупредив, что "организация рискует истощить свои запасы ликвидности к концу месяца и может не выплатить зарплату персоналу". Он отметил, что к концу сентября государства-члены выплатили лишь 70% от общей суммы взноса по сравнению с 78% за аналогичный период в прошлом году, передает Haaretz.
Уточняется, что США задолжали по предыдущим регулярным взносам 381 млн долларов помимо платежей по отдельному бюджету в рамках масштабных операций ООН по поддержанию мира. То есть, Штаты должны еще выплатить 255 млн долларов для миротворческих миссий, которые уже были закрыты, а также два миллиарда для активных миссий.
Генеральный секретарь из-за "дыры в бюджете" потребовал немедленных действий, включая дальнейшее сокращение официальных поездок и откладывание расходов на товары и услуги. Более того, мероприятия, запланированные вне официальных часов собрания, будут прекращены. Гутерриш ранее объявлял, что движение денежных средств является постоянной проблемой ООН, и в настоящее время организация вынуждена расставлять приоритеты в работе.
"Поэтому Генеральный секретарь надеется, что государства-члены без промедления решат структурные проблемы, лежащие в основе этого ежегодного кризиса", – резюмировал Дюжаррик.