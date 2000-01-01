В США предложили наказать Турцию за наступление

Уточняется, что сенатор-республиканец США Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен уже обнародовали соответствующий план санкций против Анкары, которые бы распространялись на активы президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Также под финансовый удар могли бы попасть все, кто поддерживает внутреннюю энергетику Турции для использования ее вооруженными силами.
Закон предлагает также введение ограничений на выдачу виз, любые военные операции с Турцией, а также продажу оборонных изделий США вооруженным силам Турции. Конгрессмены также предложили включить в документ пункт о покупке Анкарой у России систем ПВО С-400 и принять соответствующие меры в отношении данных контрактов.