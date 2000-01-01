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Израиль: Частные компании занимают ниши, оставленные банками 10.07 17:02   MIGnews.com

Израиль: Частные компании занимают ниши, оставленные банками

Депозитные ячейки в Израиле стали отдельным бизнесом в связи с массовым закрытием филиалов банков из-за ухода в онлайн, ведь гражданам все еще нужно где-то хранить ценности и документы.

Как сообщает Haaretz, компания Ruthenium приобрела три банковских отделения и ведет переговоры о покупке еще трех, чтобы в дальнейшем предлагать свои услуги клиентам.

Фирма уже потратила 20 миллионов шекелей на покупку трех хранилищ у Mercantile Discount Bank в Тель-Авиве, Bank Leumi в Хайфе и Bank Hapoalim в Нетании. Кроме того, Ruthenium ведет активные переговоры о покупке трех других хранилищ в банках Иерусалима, Ашдода и Эйлата.

Ruthenium был основан Пьером Беснайно, который разбогател, работая в группе французских компаний. В Израиле он известен тем, что возродил франшизу Burger King после шестилетнего перерыва. В настоящее время компания эксплуатирует 15 тысяч сейфов и еще приобретает помещения, чтобы удвоить число сейфов.

Управление сейфами – прибыльный бизнес. Около 100 тысяч израильтян имеют хотя бы по одному хранилищу. Недавно израильский филиал Brinks также начал предлагать сейфы для частных и бизнес-клиентов.

Согласно данным на сайте, стоимость в шекелях составляет от 60 до 85 в месяц в зависимости от размера коробки. Также предлагаются большие хранилища, которые стоят от 4999 шекелей.

Израильские банки закрывают свои филиалы, так как все больше услуг предлагают в интернете, а правительство не рекомендует использовать наличные, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.


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