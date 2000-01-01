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Африканские лидеры договорились о зоне свободной торговли 11.07 03:30   MIGnews.com

Африканские лидеры договорились о зоне свободной торговли

Африканским лидерам потребовалось четыре года, чтобы достичь соглашения о континентальной зоне свободной торговли, которая, как ожидается, откроет новую эру развития в Африке.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари и президент Бенина Патрис Талон в воскресенье подписали знаковое торговое соглашение.

Председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи назвал сделку по африканской континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA) "историческим" моментом.

AfCFTA является крупнейшим торговым блоком с момента создания Всемирной торговой организации в 1994 году.

Африканский блок свободной торговли будет способствовать развитию экономики континента, находящейся в долгосрочном тупике, путем укрепления межрегиональных торговых и производственно-сбытовых цепочек.

Зона свободной торговли должна заработать с июля 2020 года, сообщил агентству AFP комиссар АС по торговле и промышленности Альберт Мучанга.

Экономические эксперты говорят, что АС по-прежнему сталкивается со значительными проблемами в осуществлении сделки. Плохие дороги и железнодорожные линии, пострадавшие от насилия районы, строгий пограничный контроль и безудержная коррупция являются одними из препятствий на пути создания эффективной континентальной зоны свободной торговли.

МВФ заявил в майском докладе, что AfCFTA может стать "экономической игрой" для Африки – аналогичной той, которая способствовала росту в Европе и Северной Америке.

Амака Анку, аналитик по Африке в Eurasia group, сказал, что сделка была позитивным шагом, но AfCFTA все еще "далека от взлета."


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