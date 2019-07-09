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Франция введет эконалог на авиарейсы из страны 11.07 01:10   MIGnews.com

Франция введет эконалог на авиарейсы из страны

Министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что с 2020 года в стране введут специальный эконалог на авиаперелеты в размере от 1,5 до 18 евро. Эконалог коснется всех рейсов с вылетом из Франции.

Пассажирам будут предлагать дополнительно платить 1,5 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в эконом-классе и 9 евро – в бизнес-классе.

Если же рейс будет совершаться за пределы Евросоюза, то налог составит до 3 евро для эконом-класса и до 18 евро для бизнес-класса.

Ранее в Европейской комиссии предложили облагать авиационное топливо налогом в размере 33 цента за литр, чтобы уменьшить загрязнение в воздушном пространстве.

На данный момент некоторые граждане отказываются от полетов по экологическим убеждениям, пишет LeFigaro.

В аэрокомпании Air France заявили, что сожалеют о введении экологического налога. Там утверждают, что введение эконалога будет мешать конкурентоспособности компании.


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