11.07 01:10 MIGnews.com
Франция введет эконалог на авиарейсы из страны
Министр транспорта Франции Элизабет Борн заявила, что с 2020 года в стране введут специальный эконалог на авиаперелеты в размере от 1,5 до 18 евро. Эконалог коснется всех рейсов с вылетом из Франции.
Пассажирам будут предлагать дополнительно платить 1,5 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в эконом-классе и 9 евро – в бизнес-классе.
Если же рейс будет совершаться за пределы Евросоюза, то налог составит до 3 евро для эконом-класса и до 18 евро для бизнес-класса.
Ранее в Европейской комиссии предложили облагать авиационное топливо налогом в размере 33 цента за литр, чтобы уменьшить загрязнение в воздушном пространстве.
На данный момент некоторые граждане отказываются от полетов по экологическим убеждениям, пишет LeFigaro
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В аэрокомпании Air France заявили, что сожалеют о введении экологического налога. Там утверждают, что введение эконалога будет мешать конкурентоспособности компании.
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