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ОЭСР предсказала Израилю спад в экономике на 6,2% | Фото:10.06 15:42   MIGnews.com

ОЭСР предсказала Израилю спад в экономике на 6,2%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предсказала Израилю отрицательный рост экономики на 6,2% в этом году. Банк Израиля ранее указывал на цифру в 4,5%.

Согласно ОЭСР, если Израиль столкнется со второй волной пандемии коронавируса зимой, экономика страны застанет спад на 8,3% и не восстановится до 2022 года. В 2021 году ВВП Израиля вырастет на 5,7% или на 4,4%, если произойдет дальнейшая вспышка вируса, говорится в прогнозе.

Уровень безработицы в Израиле снизится до 7,5% к концу 2020 года и до 6,6% к концу 2021 года. Исходя из этого, ОЭСР прогнозирует, что дефицит бюджета достигнет 11,1% ВВП к концу этого года и сократится до 8,4% к концу 2021 года. В случае дальнейшей вспышки коронавируса в начале зимы, уровень безработицы вырастет до 8,8%, а дефицит достигнет 12% ВВП к концу 2020 года.

По оценкам ОЭСР, из-за карантина была прекращена треть экономической активности в Израиле, однако она быстро восстановилась после снятия ограничений.

ОЭСР также отмечает, что, несмотря на быстрое распространение коронавируса, уровень смертности в Израиле до сих пор остается довольно низким, что объясняется низким средним возрастом населения и системой общественного здравоохранения страны.


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