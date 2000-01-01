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Страны G20 создадут «цифровой налог» до 2020 года 10.06 11:15   MIGnews.com

До 2020 года страны G20 введут «цифровой налог»

В воскресенье, 9 июня, в японском городе Фукуока министры финансов стран «Большой Двадцатки», или же G20, договорились разработать так называемый «цифровой налог». Он предназначен для введения общих правил с целью закрытия существующих лазеек, которые используются глобальными техническими гигантами для снижения налогов.

Сейчас, чтобы платить меньше налогов, Facebook, Google, Amazon и другие крупные технологические компании регистрируют прибыль в странах с более низкими ставками налога, не принимая в расчет местоположение своих клиентов, приносящих эту прибыль. Подобные действия рассматриваются многими странами как нечестные.

Новые правила будут означать более высокую налоговую нагрузку для крупных транснациональных компаний, но также затруднят привлечение прямых иностранных инвестиций за счет сверхнизких ставок корпоративного налога для таких стран, как Ирландия.

Великобритания и Франция являются одними из самых активных сторонников справедливого обложения налогом крупных технологических компаний. Для решения проблемы предлагается взимать налог не по месту регистрации, а по месту получения прибыли и ввести единый минимальный корпоративный налог. Соединенные Штаты выступают против, поскольку видят в этом желание европейцев заставить компании, зарегистрированные в США, платить больше налогов в Европе.


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