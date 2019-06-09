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В МВФ назвали угрозы для роста мировой экономики 11.06 01:20   MIGnews.com

В МВФ назвали угрозы для роста мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что конфликты из-за торговых пошлин между США и Китаем, является основной угрозой для роста мировой экономики.

Об этом она сообщила на саммите "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока.

Тарифный конфликт между Китаем и США может привести к снижению мирового ВВП на 0,5 %, а это 455 млрд долларов в 2020 году.

Потому глава МВФ подчеркнула, что странам, у которых есть какие-либо конфликты из-за пошлин, необходимо разрешить их в первую очередь. Она обратила внимание на конфликт из-за пошлин между США и Китаем.

Также угрозой для мировой экономики Лагард назвала низкие процентные ставки. Она пояснила, что во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях".


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