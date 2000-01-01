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Intel готовит крупные инвестиции для израильских стартапов | Фото:10.05 14:09   MIGnews.com

Intel готовит крупные инвестиции для израильских стартапов

Intel Capital, подразделение корпорации Intel, ответственное за венчурный капитал, намерено инвестировать несколько молодых израильских компаний разной направленности.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя компании Яира Шохама.

В рамках глобального саммита Intel Capital в Калифорнии Шохам отметил, что количество новых подопечных Intel в Израиле в этом году увеличится до 6, а объем инвестиций "значительно" возрастет.

В феврале американский гигант инвестировал около 30 миллионов долларов в израильскую аналитическую фирму Moovit во время первого публичного размещения стартапа.

Отметим, что это вложение инвестиций в израильские стартапы станет значительным прорывом в технологии.

Согласно информации издания, компания венчурного капитала, которая делает стратегические и финансовые инвестиции в стартапы для корпорации Intel, вложила более 375 миллионов долларов в 80 израильских стартапов с начала инвестиционной деятельности в Израиле в 1997 году.

К ним относятся Alcide, разработчик безопасности центров обработки данных ; Anobit, разработчик контроллеров флэш-памяти, который был продан Apple в 2012 году и др.
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