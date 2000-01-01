Intel готовит крупные инвестиции для израильских стартапов
Intel Capital, подразделение корпорации Intel, ответственное за венчурный капитал, намерено инвестировать несколько молодых израильских компаний разной направленности.
Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя компании Яира Шохама.
В рамках глобального саммита Intel Capital в Калифорнии Шохам отметил, что количество новых подопечных Intel в Израиле в этом году увеличится до 6, а объем инвестиций "значительно" возрастет.
В феврале американский гигант инвестировал около 30 миллионов долларов в израильскую аналитическую фирму Moovit во время первого публичного размещения стартапа.
Отметим, что это вложение инвестиций в израильские стартапы станет значительным прорывом в технологии.
Согласно информации издания, компания венчурного капитала, которая делает стратегические и финансовые инвестиции в стартапы для корпорации Intel, вложила более 375 миллионов долларов в 80 израильских стартапов с начала инвестиционной деятельности в Израиле в 1997 году.
К ним относятся Alcide, разработчик безопасности центров обработки данных ; Anobit, разработчик контроллеров флэш-памяти, который был продан Apple в 2012 году и др.