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Фото: pixabay.com - Bru-nO 10.05 11:57   MIGnews.com

Китай: производитель смартфонов стал жертвой торговой войны

Китайская компания ZTE, крупный производитель смартфонов прекращает производство и продажу акций из-за торговых санкций США.

Как сообщили на The New York Times, компания больше не сможет производить сотовые в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ввел закон, запрещающий им использовать американские детали.

В среду компания прекратила приносящие доход операции.

ZTE - корпорация, насчитывающая 75 тысяч сотрудников и реализующая товар в 160 странах мира. До кризиса была второй по размеру в Китае и четвертой в США.

Ранее в администрации Трампа предложили вообще запретить китайские смортфоны на территории Америки. Сейчас этот вопрос решается, а пока что их использование запретили только на военных базах.
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