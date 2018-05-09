10.05 11:57 MIGnews.com
Китай: производитель смартфонов стал жертвой торговой войны
Китайская компания ZTE, крупный производитель смартфонов прекращает производство и продажу акций из-за торговых санкций США.
Как сообщили на The New York Times
, компания больше не сможет производить сотовые в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ввел закон, запрещающий им использовать американские детали.
В среду компания прекратила приносящие доход операции.
ZTE - корпорация, насчитывающая 75 тысяч сотрудников и реализующая товар в 160 странах мира. До кризиса была второй по размеру в Китае и четвертой в США.
Ранее в администрации Трампа предложили вообще запретить китайские смортфоны на территории Америки. Сейчас этот вопрос решается, а пока что их использование запретили только на военных базах.
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