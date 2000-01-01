11.05 09:43 MIGnews.com

Кнессет повысил налоговые стимулы работающим родителям

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду, 10 мая, Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях правительственный законопроект министра финансов Моше Кахлона об увеличении количества льготных налоговых единиц (“некудот зикуй”) для работающих родителей детей от рождения до шести лет, а также об уравнивании количества “некудот зикуй” для отцов и матерей.“Сегодня Кнессет продемонстрировал работающим гражданам, что он умеет не только брать, но и давать, - заявил Моше Кахлон в своем выступлении с парламентской трибуны. - Он сказал гражданам: вы избрали нас своими представителями, и мы работаем для вас. Программа “Семья нетто” помогает работающим семьям, поощряет интеграцию в рынок труда, повышает равенство возможностей. Эта программа видит перед собой людей, а не цифры. Утвержденное сегодня повышение количества льготных налоговых единиц добавит в год тысячи шекелей в бюджет работающих семей”.Голосование состоялось всего через несколько часов после того, как законопроект был утвержден к принятию во втором чтении финансовой комиссией Кнессета: представители оппозиции требовали внести в законопроект небольшие поправки. Как известно, программа “Семья нетто” предусматривает повышение количества “некудот зикуй” на два года - 2017 и 2018, поскольку это позволяет излишек налоговых сборов на сумму 1,7 миллиарда шекелей. Таким образом, речь идет о временном распоряжении (“ораат шаа”), действие которого может быть продлено дополнительным решением, а не о законе. Представители оппозиции среди членов финансовой комиссии требовали, чтобы повышение льготных налоговых единиц было закреплено не во временном распоряжении, а в законе - вне зависимости, есть под этот пункт средства или нет. Минфин категорически отказывался от этого шага.Председатель комиссии Моше Гафни (“Яадут а-Тора”) все же добился внесения в текст законопроекта обязательства министра финансов за 60 дней до окончания бюджетного года сообщить экономической комиссии, готов ли Минфин продлить действие временного распоряжения на следующий бюджет или даже сделать его постоянным. Стоит отметить, что требование сделать льготу доступной не обоим работающим родителям, а “семейной ячейке” (чтобы распространить ее действие на неработающего супруга, в том числе, студента йешивы или колеля), удовлетворено не было.Было также внесено дополнение, позволяющее родившей женщине, если ее доходы были ниже планки налогообложения, в конце 2018 года перенести положенные ей льготные налоговые единицы на будущий налоговый год - то есть, в будущий бюджет.Напомним, решение о повышении количества льготных налоговых единиц родителям детей от рождения до шести лет будет действовать ретроактивно, начиная с января 2017 года. После принятия закона и женщины, и мужчины будут получать по 1,5 льготные налоговые единицы на ребенка от рождения до года и по 2,5 “некудот зикуй” на ребенка от года до достижения ребенком пяти лет в соответствующем налоговом году (в ряде случаев почти до шести лет). Каждая льготная налоговая единица увеличивает семейное “нетто” на 215 шекелей в месяц.Ранее была утверждена первая часть экономической программы Моше Кахлона “Семья нетто” - отмена пошлин на мобильные телефоны, одежду для младенцев и обувь. Третья часть программы - субсидирование групп продленного дня в детских садах и начальных классах, - начнет свое действие в новом учебном году, в сентябре 2017 года. И четвертая часть программы “Семья нетто” - увеличение так называемой “рабочей премии” (“маанак авода”), то есть, отрицательного подоходного налога, - поступит на счета работающих родителей, доходы которых не дотягивают до порога налогообложения, после подачи ими запроса в Налоговое управление о перечислении отрицательного налога на 2017 и 2018 годы. Программа “Семья нетто” возвращает в бюджет работающих семей тысячи шекелей в год.