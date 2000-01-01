10.05 20:44 MIGnews.com

Борьба с завышенными ценами: на очереди детское питание

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Совместная комиссия министерств финансов, промышленности и экономики, исследующая цены на различные товары в Израиле, рекомендует внести под государственный контроль цены на заменители материнского молока для младенцев. Производителей, импортеров и торговые сети обяжут сделать прозрачным ценообразование на детское питание.В соответствии с представленными на комиссии данными, 80% рынка детского питания в Израиле удерживают два крупных игрока. Цены на заменители молока для младенцев (за вычетом НДС) на 12% выше, чем в других странах. В рамках исследования рассматривались средние цены на детское питание во Франции, Новой Зеландии, Нидерландах, Румынии, Германии, Чехии, Португалии и Великобритании.При этом комиссия не нашла изменений на рынке детского питания после появления нового игрока. Это должно было стимулировать конкуренцию, но к снижению цен пока не привело. В связи с этим комиссия рекомендует расследовать возможность намеренного завышения цен на всех участках рынка детского питания: местном производстве, импорте и продаже. Если подозрение о необоснованном завышении цен подтвердится, комиссия будет рекомендовать принять дополнительные меры.“В дополнение к экономической программе “Семья нетто”, мы реализуем различные решения, призванные поддержать молодые семьи и средний класс в Израиле, - пояснил министр финансов Моше Кахлон. - Молочные смеси для младенцев - один из базовых товаров потребления, и представленные комиссией данные вынуждают нас действовать соответственно”.Министр экономики Эли Коэн (“Кулану”) добавил, что детское питание составляет значительную часть расходов израильских семей с детьми. “Если мы выясним, что производители и импортеры злоупотребляют своим преимущественным положением на рынке, мы переведем цены на заменители молока для младенцев под контроль государства”, - пообещал Коэн.