Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Борьба с завышенными ценами: на очереди детское питание | Фото: Thinkstock10.05 20:44   MIGnews.com

Борьба с завышенными ценами: на очереди детское питание

Совместная комиссия министерств финансов, промышленности и экономики, исследующая цены на различные товары в Израиле, рекомендует внести под государственный контроль цены на заменители материнского молока для младенцев. Производителей, импортеров и торговые сети обяжут сделать прозрачным ценообразование на детское питание.

В соответствии с представленными на комиссии данными, 80% рынка детского питания в Израиле удерживают два крупных игрока. Цены на заменители молока для младенцев (за вычетом НДС) на 12% выше, чем в других странах. В рамках исследования рассматривались средние цены на детское питание во Франции, Новой Зеландии, Нидерландах, Румынии, Германии, Чехии, Португалии и Великобритании.

При этом комиссия не нашла изменений на рынке детского питания после появления нового игрока. Это должно было стимулировать конкуренцию, но к снижению цен пока не привело. В связи с этим комиссия рекомендует расследовать возможность намеренного завышения цен на всех участках рынка детского питания: местном производстве, импорте и продаже. Если подозрение о необоснованном завышении цен подтвердится, комиссия будет рекомендовать принять дополнительные меры.

“В дополнение к экономической программе “Семья нетто”, мы реализуем различные решения, призванные поддержать молодые семьи и средний класс в Израиле, - пояснил министр финансов Моше Кахлон. - Молочные смеси для младенцев - один из базовых товаров потребления, и представленные комиссией данные вынуждают нас действовать соответственно”.

Министр экономики Эли Коэн (“Кулану”) добавил, что детское питание составляет значительную часть расходов израильских семей с детьми. “Если мы выясним, что производители и импортеры злоупотребляют своим преимущественным положением на рынке, мы переведем цены на заменители молока для младенцев под контроль государства”, - пообещал Коэн.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:36
ХАМАС признал, что новый устав уничтожению Израиля не помеха
21:26
Бен-Гурион: арестован турок, похитивший дочь от израильтянки
21:03
Путина удивил вопрос в связи с увольнением Коми
20:32
Мужчина гонялся с тесаком за ортодоксами на севере Лондона
20:07
Лавров: у России отсутствует стратегия "выхода из Сирии"
19:35
BDS требует унизить Израиль на Евровидении
19:00
Юлия Малиновская против переноса выходного в Лаг ба-Омер
18:53
Жена Баргути просит Папу Римского вмешаться в голодовку
16:41
Ryanair открывает новые линии, полет в Германию - за 30 евро
16:26
В Норвегии политики хотят запретить брит-милу
15:58
Германия закроет хостел в посольстве КНДР в Берлине
15:15
В Ирландии появился пропавший более 30 лет назад пляж  
15:13
Йемен превратился в иранскую ракетную лабораторию
14:53
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus