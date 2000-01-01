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5% квартир Мехир ле-Миштакен передадут под социальное жилье | Фото: Thinkstock11.05 06:24   MIGnews.com

5% квартир Мехир ле-Миштакен передадут под социальное жилье

Руководство Земельного управления утвердило решение министра финансов Моше Кахлона и министра строительства Йоава Галанта, в соответствии с которым 5% от общего числа квартир избранных строительных проектов программы “Мехир ле-Миштакен” будут безвозмездно передаваться в фонд социального жилья. Таким образом, очередники, имеющие право на социальное жилье, смогут получать современные квартиры в процветающих районах.

В соответствии с программой, комиссия по планированию и застройке, в которую входят представители Минфина, Земельного управления и Минстроя, будут иметь полномочия выделить 5% квартир проекта “Мехир ле-Миштакен” в том или ином городе в фонд социального жилья, распределяемого министерством строительства.

Как подчеркнул министр строительства Йоав Галант (“Кулану”), “государственная земля принадлежит всем, в том числе молодым семьям и социально слабым слоям населения”. Министр финансов Моше Кахлон, в свою очередь, отметил необходимость обновления фонда социального жилья: по его словам, это неотъемлемая часть борьбы с социальным расслоением общества.
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