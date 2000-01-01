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Ryanair открывает новые линии, полет в Германию - за 30 евро 10.05 16:41   MIGnews.com

Ryanair открывает новые линии, полет в Германию - за 30 евро

"Открытое небо": Ryanair вводит новые рейсы

Благодаря программе министра Исраэля Каца "Открытое небо", лоукостер Ryanair в этом зимнем сезоне планирует ввести две новых авиалинии по маршруту Германия-Израиль по особо доступным ценам.

Планируется осуществлять два рейса в неделю из аэропортов Bremen и Weeze (Нижний Рейн) в аэропорт Увда. Когда аэропорт Рамон в Тимне (недалеко от Эйлата) будет введен в эксплуатацию, компания будет выполнять 28 рейсов в неделю в разные пункты назначения.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отметил, что и другие компании взвешивают введение новых и дополнительных рейсов из разных стран в Эйлат в предстоящем зимнем авиасезоне.

Так, компания Wizz Air намерена ввести 5 авиалиний из Эйлата, компании Monarch, SAS (Scandianvian Airlines) и Finnair - каждая по рейсу, компании Ural Airlines и Rossiya планируют ввести 4 рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Еще ожидается 2 рейса из Парижа компаний Europе Airpost и Transavia. Всего речь идет о дополнительных 48 рейсах в неделю в ближайший зимний сезон.

Согласно данным Управления аэропортов Израиля, в апреле 2017 года зарегистрирован резкий рост пассажиропотока в аэропорту Увда – почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года более чем на 36% также вырос пассажиропоток на международных авиарейсах.

Объясняя эту положительную динамику и появление новых авиалиний, министр транспорта Исраэль Кац заявил: "Благодаря программе "Открытое небо" усиливается конкуренция в сфере авиасообщения. Это одна из наиболее значимых революций потребительских цен за последние годы в нашей стране. Благодаря реформе израильский потребитель приобретает билеты на самолет по выгодным ценам".

Ryanair сообщает, что первое время билеты в Германию в один конец будут стоить 30 евро.
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