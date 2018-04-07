После введения санкций российский рынок рухнул

Вслед за последними санкциями США против российских олигархов, российский рынок потерял около 10 млрд долларов. Кремль пообещал обеспечить всех, кто подвергся убыткам после введения санкций, поддержкой на рынке.
Санкции, введенные США против российских предпринимателей 6 апреля текущего года не могли не отразиться на российском рынке, ведь алюминевая корпорация Олега Дерипаски "Русал" была лидером на мировом рынке алюминия. Введенные санкции, как отметил старший исполнительный директор компании агентству Bloomberg, "это экономическое убийство компании".
По сути, Дерипаску вытолкнули из мирового рынка, после чего все инвесторы начали массово отказываться от акций компаний предпринимателя. Как сообщила Meduza, Сам Олег Дерипаска считает причины внесения его в санкционный список абсурдными и безосновательными.
Как отметили на Lenta.ru, падение рынков - рекордное в России за последние два года.
Дерипаска один из 24 россиян, попавших в обновленный список санкционированных российских магнатов. Всем, кто почувствовали на себе перестройку мирового рынка, будут поддержаны Кремлем, как заявлял 9 апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что считает вопиющими с точки зрения законности санкции США, направленные против компаний РФ
В пятницу, 6 апреля, Министерство финансов США опубликовали обновленный список санкционированных российских предпринимателей, в который попали 24 фигуранта и подконтрольные им компании. За 2 дня с момента введения санкция Олег Дерипаска потерял почти миллиард долларов за счет резкого падения акций на мировом рынке. Всего, по состоянию на 10 апреля, российский рынок потерял около 10 млрд долларов.