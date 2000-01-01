Исландия введет запрет на пальмовое масло

Исландия должна прекратить использовать пальмовое масло в собственных продуктах к концу 2018 года. Специалист по замороженным продуктам сказал, что он был предупрежден об экологических проблемах, которые вызывает пальмовое масло было представлено участниками кампании в Гринпис.
Запрет распространяется только на продукты, которые производятся в стране, то есть другие продукты, все еще могут содержать пальмовое масло.
Исландский управляющий директор Ричард Уокер сказал, что "нет такой вещи", как правильное пальмовое масло.
"Сертифицированное устойчивое пальмовое масло в настоящее время не ограничивает обезлесение, и в настоящее время оно не ограничивает рост плантаций пальмового масла", – сказал он BBC.
Уокер сказал, что этот шаг приведет к увеличению расходов, но они не будут распространяться на клиентов: "Там будут дополнительные расходы, но мы считаем, что это правильная вещь".