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Исландия введет запрет на пальмовое масло 11.04 03:16   MIGnews.com

Исландия введет запрет на пальмовое масло

Исландия должна прекратить использовать пальмовое масло в собственных продуктах к концу 2018 года. Специалист по замороженным продуктам сказал, что он был предупрежден об экологических проблемах, которые вызывает пальмовое масло было представлено участниками кампании в Гринпис.

Запрет распространяется только на продукты, которые производятся в стране, то есть другие продукты, все еще могут содержать пальмовое масло.

Исландский управляющий директор Ричард Уокер сказал, что "нет такой вещи", как правильное пальмовое масло.

"Сертифицированное устойчивое пальмовое масло в настоящее время не ограничивает обезлесение, и в настоящее время оно не ограничивает рост плантаций пальмового масла", – сказал он BBC.

Уокер сказал, что этот шаг приведет к увеличению расходов, но они не будут распространяться на клиентов: "Там будут дополнительные расходы, но мы считаем, что это правильная вещь".
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