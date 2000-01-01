Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь 10.04 13:27   MIGnews.com

Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь

Шестой израильский телефонный провайдер - компания Xphone (018) вышел на рынок с новым видом услуг - “пожизненным” пакетом мобильной телефонной связи.

Xphone обещает представлять гигабайт мобильного интернета в месяц по фиксированной на всю жизнь цене - 29 шекелей в месяц. Данный пакет будет предлагаться только в период начала работы компании.

Одновременно, Xphone будет предлагать пакет в 10 гигабайт стоимостью 19 шекелей в месяц - на срок два года. По прошествии двух лет пакет будет стоить 49 шекелей.

Xphone работает на частотах и инфраструктуре израильского телефонного гиганта - компании Cellcom.

Генеральный директор Xphone Яков Надворни заявил: “Мы много и плодотворно работали с Cellcom для организации этого бизнеса. Мы видим, что сегодня чего-то не хватает в отношениях между компаниями и клиентами. мы видим это по характеру жалоб клиентов. Мы не будем предлагать множество пакет с тем, чтобы запутать клиентов. мы не будем предлагать пакеты по 99 шекелей. Мы не будем прерывать интернет для клиентов, у которых закончился лимит интернета [скорость интернета будет замедляться]. Мы не будем продавать планшеты и смартфоны. Мы гарантируем, что потребитель будет получать именно то, за что он платит”.

Надворни также сообщает службу поддержки, реагирующую на запросы клиентов 24 часа в сутки - посредством текстовых сообщений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:28
Отменено участие Коби Мейдана в церемонии Дня памяти
14:37
Солдат бригады Кфир сядет в тюрьму за бороду
14:20
Юлию Скрипаль выписали из больницы
14:08
В Сирии взорвалось здание: десятки погибших
14:01
ЦАХАЛ выявил стрелка из "клипа снайпера"
13:24
Правительство изложит БАГАЦу свой план борьбы с мигрантами
12:51
Трамп принимает катарского эмира
12:28
Министр Беннет вступился за военнослужащих
12:15
Посла Израиля в Москве вызвали в МИД России
12:01
Лидер Исламского джихада - в коме
11:51
Fox адаптирует израильское шоу о межрасовой семье
11:24
Политики требуют от ЦАХАЛа большей моральности
11:09
Каирский болельщик приедет на ЧМ-2018 на велосипеде
10:49
Мири Регев сравнила оппозицию с движением BDS
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus