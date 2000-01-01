10.04 13:27 MIGnews.com

Израильский провайдер предлагает пакет связи на всю жизнь

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Шестой израильский телефонный провайдер - компания Xphone (018) вышел на рынок с новым видом услуг - “пожизненным” пакетом мобильной телефонной связи.Xphone обещает представлять гигабайт мобильного интернета в месяц по фиксированной на всю жизнь цене - 29 шекелей в месяц. Данный пакет будет предлагаться только в период начала работы компании.Одновременно, Xphone будет предлагать пакет в 10 гигабайт стоимостью 19 шекелей в месяц - на срок два года. По прошествии двух лет пакет будет стоить 49 шекелей.Xphone работает на частотах и инфраструктуре израильского телефонного гиганта - компании Cellcom.Генеральный директор Xphone Яков Надворни заявил: “Мы много и плодотворно работали с Cellcom для организации этого бизнеса. Мы видим, что сегодня чего-то не хватает в отношениях между компаниями и клиентами. мы видим это по характеру жалоб клиентов. Мы не будем предлагать множество пакет с тем, чтобы запутать клиентов. мы не будем предлагать пакеты по 99 шекелей. Мы не будем прерывать интернет для клиентов, у которых закончился лимит интернета [скорость интернета будет замедляться]. Мы не будем продавать планшеты и смартфоны. Мы гарантируем, что потребитель будет получать именно то, за что он платит”.Надворни также сообщает службу поддержки, реагирующую на запросы клиентов 24 часа в сутки - посредством текстовых сообщений.