10.04 07:45 MIGnews.com

Кахлон решил увеличить пенсию инвалидам на 50%

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Министр финансов Моше Кахлон принял решение об увеличении пенсии инвалидам на 50%.В настоящий момент управления его министерства разрабатывают формулу, согласно которой пенсия будет увеличена в течение 4-5 лет.В конце процесса пенсия вырастет на 50% и достигнет уровня 3800 шекелей в месяц. Это намного меньше, чем требовали организации инвалидов, считающие что пенсия должна быть равна минимальной заработной плате - 5 тысячам шекелей.На осуществление данной меры потребуется 4 тысячи шекелей в год. На настоящий момент неясно, из какого бюджета будут взяты эти деньги.