10.03 13:24 MIGnews.com

Цены на нефть выросли после резкого падения

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

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Президент США Дональд Трамп считает, что резкое падение цен на нефть означает хорошие новости для потребителей.Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter."Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка", – отметил он.Резкий обвал цен на нефть произошел 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить стоимость, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26,5% и достигли на 08:30 по Киеву цены $33,3 за баррель. Американская WTI торговалась около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.Утром, 10 марта, рост стоимости нефти Brent на торгах в Лондоне составил 7,3% – до $36,87 за баррель.По данным Reuters, рост может быть временным, поскольку спрос на нефть по-прежнему падает из-за экономических последствий вспышки коронавируса.