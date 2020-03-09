Цены на нефть выросли после резкого падения

Резкий обвал цен на нефть произошел 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить стоимость, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26,5% и достигли на 08:30 по Киеву цены $33,3 за баррель. Американская WTI торговалась около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.
Утром, 10 марта, рост стоимости нефти Brent на торгах в Лондоне составил 7,3% – до $36,87 за баррель.
По данным Reuters, рост может быть временным, поскольку спрос на нефть по-прежнему падает из-за экономических последствий вспышки коронавируса.