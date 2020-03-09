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Цены на нефть выросли после резкого падения | Фото:10.03 13:24   MIGnews.com

Цены на нефть выросли после резкого падения

Президент США Дональд Трамп считает, что резкое падение цен на нефть означает хорошие новости для потребителей.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка", – отметил он.

Резкий обвал цен на нефть произошел 9 марта более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить стоимость, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26,5% и достигли на 08:30 по Киеву цены $33,3 за баррель. Американская WTI торговалась около $29,8 за баррель, упав на 27,5%.

Утром, 10 марта, рост стоимости нефти Brent на торгах в Лондоне составил 7,3% – до $36,87 за баррель.

По данным Reuters, рост может быть временным, поскольку спрос на нефть по-прежнему падает из-за экономических последствий вспышки коронавируса.


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