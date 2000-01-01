10.03 09:03 MIGnews.com

"Полное побоище": мировые фондовые рынки рухнули

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Мировые фондовые рынки пережили “черный понедельник” - массовое падение цен на акции, которое специалисты именуют не иначе, как “абсолютное побоище”.Немедленно после начала торгов на бирже в Нью-Йорке индексы рухнули более чем на 10%, после чего торговля была автоматически приостановлена на 15 минутПо итогам дня Dow Jones Industrial Average опустился более чем на 7,8% - на 2000 пунктов. Речь идет о самом большом падении с 2008 года. Индекс Nasdaq снизился на 7,3%. Британский фондовый индекс S&P 500 упал на 7,6%. Падение индекса привело к тому, что ценность ведущих британских компаний уменьшилась на 125 миллиардов фунтов.Аналогичная картина наблюдалась на основных фондовых рынках Европы. Биржевые индексы во Франции, германии и Испании упали на 7% и более.Профессор менеджмента Массачусетского Технологического института Эндрю Ло заявил: “На рынках прямо сейчас распространяется паника. Все будет гораздо хуже прежде чем ситуация начнет улучшаться”.Акции нефтяных компаний Shell, BP и Chevron за день опустились более чем на 15%. Во Франкфурте и Париже стремительное падение курса российского рубля привело к снижению стоимости акций основных банков на 8% и более.В Бразилии фондовый индекс рухнул на 12%, в Австралии - на 7,3%.Между тем, цены на золото продолжают расти и достигли уровня 1300 долларов за унцию.