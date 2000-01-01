Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











`Полное побоище`: мировые фондовые рынки рухнули 10.03 09:03   MIGnews.com

"Полное побоище": мировые фондовые рынки рухнули

Мировые фондовые рынки пережили “черный понедельник” - массовое падение цен на акции, которое специалисты именуют не иначе, как “абсолютное побоище”.

Немедленно после начала торгов на бирже в Нью-Йорке индексы рухнули более чем на 10%, после чего торговля была автоматически приостановлена на 15 минут

По итогам дня Dow Jones Industrial Average опустился более чем на 7,8% - на 2000 пунктов. Речь идет о самом большом падении с 2008 года. Индекс Nasdaq снизился на 7,3%. Британский фондовый индекс S&P 500 упал на 7,6%. Падение индекса привело к тому, что ценность ведущих британских компаний уменьшилась на 125 миллиардов фунтов.

Аналогичная картина наблюдалась на основных фондовых рынках Европы. Биржевые индексы во Франции, германии и Испании упали на 7% и более.

Профессор менеджмента Массачусетского Технологического института Эндрю Ло заявил: “На рынках прямо сейчас распространяется паника. Все будет гораздо хуже прежде чем ситуация начнет улучшаться”.

Акции нефтяных компаний Shell, BP и Chevron за день опустились более чем на 15%. Во Франкфурте и Париже стремительное падение курса российского рубля привело к снижению стоимости акций основных банков на 8% и более.

В Бразилии фондовый индекс рухнул на 12%, в Австралии - на 7,3%.

Между тем, цены на золото продолжают расти и достигли уровня 1300 долларов за унцию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:51
В США создали вакцину от коронавируса
08:30
Ватикан заявил о закрытии музеев из-за коронавируса
08:28
Хендель и Хаузер на ультиматум: не уйдем и не сдадимся
08:15
Борьба с эпидемией в Израиле: больше 10 не собираться
07:58
El Al: международные рейсы будут и дальше выполняться
07:41
Коронавирус: вся Италия находится в изоляции
07:40
Габи Ашкенази - против правительства меньшинства
07:31
Десятки тысяч израильтян могут застрять за границей
07:31
В институте ожирения дали оценку рациону лидеров РФ и США
07:10
Власти Ирана выпустили 70 000 заключенных из-за коронавируса
06:55
Хили Трупер - против правительства при поддержке арабов
06:42
Инаугурация президента Афганистана: ISIS обстреляла комплекс
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
В Иране умерли люди от употребления метилового спирта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus