10.03 20:05 MIGnews.com

El Al потребуется $700 млн финансовой поддержки

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Авиакомпания El Al заявила, что ей потребуется около 700 миллионов долларов финансовой поддержки из-за кризиса в авиационной отрасли, вызванного вспышкой коронавируса. Компания запросит эту сумму в министерстве финансов, согласно отчету во вторник, 10 марта.В понедельник Израиль потребовал от всех прибывающих в страну туристов оставаться на самоизоляции. Предполагается, что El Al почти полностью заморозит рейсы в течение следующих трех месяцев, сообщило агентство Calcalist.Финансирование будет предоставлено в качестве займа, а не в качестве компенсации. Компания также должна будет предоставить обеспечение, несмотря на текущие долги - El Al находится в процессе модернизации своего парка стоимостью 1,6 миллиарда долларов.El Al также заявила, что продолжит предлагать международные рейсы, хотя и с ограниченными услугами.Тем временем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал поддержку компании. Цена акций авиаперевозчика на Тель-Авивской фондовой бирже снизилась более чем на 30% за последний месяц и ожидается снижение доходов на 140-160 миллионов долларов США за период с января по апрель 2020 года.El Al сообщила, что снижение выручки за первый квартал составит 80-90 миллионов долларов, а ожидаемый убыток за тот же период - 70-90 миллионов долларов.