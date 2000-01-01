10.03 17:40 MIGnews.com

Израильская экономика на грани "войны в Йом Кипур"

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Государство Израиль находится на грани "экономической войны в Йом Кипур" на фоне вспышки нового коронавируса, предупредил во вторник, 10 марта, лидер Гистадрут."Экономика истекает кровью, огромные компании находятся на грани краха, начались увольнени", - сказал Арнон Бар-Давид. "Если правительство не проснется, а премьер-министр не начнет управлять ситуацией, работая вместе с Гистадрутом и работодателями, мы стоим на пороге войны израильской экономики в Йом Кипур."Бар-Давид призвал правительство сначала оказать помощь в виде грантов для авиационной и туристической отраслей, которые особенно страдают из-за ограничений на поездки, введенных Министерством здравоохранения."Это последний час, последний звонок, перед полным крахом целых отраслей в израильской экономике", - сказал Бар-Давид.Президент Израильской палаты независимых организаций и бизнеса (LAHAV) Роу Коэн призвал десятки тысяч самозанятых работников по всей стране физически заблокировать открытие 23-го Кнессета, намеченное на 16 марта. "Мы хотим работающее правительство и нам нужны ответы. Мы пойдем в Кнессет и заблокируем церемонию приведения к присяге. Политики не слышат общественность", - сказал Коэн.Президент Израильской ассоциации отелей Амир Хайек ранее заявлял, что гостиничная индустрия переживает "фильм ужасов" с резким снижением уровня занятости по всей стране.В то время как средняя загруженность отелей в это время года обычно составляет 70%, сейчас в Тель-Авиве и Иерусалиме она не превышает 25%. Шесть из 10 отелей в Нацарете закрылись из-за снижения спроса. По словам Хайека, необходимо быстрое финансовое решение, чтобы предотвратить увольнение 60% всех работников гостиничного бизнеса.