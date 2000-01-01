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Когда восстановятся цены на нефть: в России назвали сроки | Фото:11.03 03:44   MIGnews.com

Когда восстановятся цены на нефть: в России назвали сроки

Восстановление цен на нефть может произойти в течение нескольких следующих месяцев.

Такое заявление 10 марта сделал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, на встрече 6 марта обсуждались два сценария по поводу сделки с ОПЕК. Первый подразумевал продление действовавших ограничений как минимум на квартал. Второй, который поддерживала Саудовская Аравия, предполагал дальнейшее сокращение добычи.

Новак отметил, что вариант Москвы, тот что первый, был "более мягким" в условиях распространения коронавируса, ударившего по спросу на сырье. Мониторинг ситуации на рынках во втором квартале позволил бы сгладить колебания цен. Однако на встрече стороны не смогли достичь соглашения.

"Но двери не закрыты", – добавил Новак, уточнив, что стороны имеют различные инструменты для регулирования рынка, в том числе сокращение и увеличение добычи нефти, и заявил, что могут достичь новых договоренностей. По его словам, очередные встречи для оценки ситуации на рынке запланированы на май-июнь 2020 года.


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