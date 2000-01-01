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Карантин обходится экономике Израиля в 4,3 млрд | Фото:10.03 15:00   MIGnews.com

Карантин обходится экономике Израиля в 4,3 млрд

Карантин обходится экономике Израиля в 4,3-4,4 миллиарда шекелей в месяц.

Такие подсчеты представил отдел главного аудитора министерства финансов, передает Globes.

В частности, в 500 млрд обойдется двухнедельный карантин 70 тысяч израильтян. В 1,9 млрд оценивается сокращение экспорта IT-продукции и услуг в сфере высоких технологий. Еще в 2 млрд – ущерб промышленному экспорту и сокращение потребления.

Речь идет об оценке ущерба в первый месяц от решения по поводу закрытия страны от тех, кто едет в Израиль из-за границы. По предварительной оценке, в дальнейшем экономический ущерб снизится.

По оптимистичным прогнозам, при котором эпидемия коронавируса к лету пойдет на спад, ущерб экономике Израиля составит 1% ВВП или 14 миллиардов шекелей.


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