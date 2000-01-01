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Помпео: Китай подрывает основы общества США | Фото:10.02 12:10   MIGnews.com

Помпео: Китай подрывает основы общества США

Китай стремится уничтожить американские ценности, потому губернаторам следует с осторожностью относиться к бизнесу КНР в своих штатах.

Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео на зимнем собрании Национальной ассоциации губернаторов в Вашингтоне, передает Fox News.

"Конкуренция с Китаем происходит в ваших штатах. На самом деле меня бы удивило, если бы большинство из вас не подверглись прямому лоббированию со стороны Коммунистической партии Китая", — сказал он.

По словам Помпео, власти КНР "методично анализируют слабые места США", чтобы подорвать основы американского общества и повлиять на законодателей. Более того, Китай заставляет студентов в Америке заниматься шпионажем.

Госсекретарь предостерег, что лояльные коммунистическому КНР действуют открыто в Вирджинии, Миннесоте, Флориде и десятках других штатов по всей стране. Однако несмотря на это, США готовы помогать КНР в борьбе с коронавирусом.


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