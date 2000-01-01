Помпео: Китай подрывает основы общества США

Китай стремится уничтожить американские ценности, потому губернаторам следует с осторожностью относиться к бизнесу КНР в своих штатах.
Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео на зимнем собрании Национальной ассоциации губернаторов в Вашингтоне, передает Fox News.
"Конкуренция с Китаем происходит в ваших штатах. На самом деле меня бы удивило, если бы большинство из вас не подверглись прямому лоббированию со стороны Коммунистической партии Китая", — сказал он.
По словам Помпео, власти КНР "методично анализируют слабые места США", чтобы подорвать основы американского общества и повлиять на законодателей. Более того, Китай заставляет студентов в Америке заниматься шпионажем.
Госсекретарь предостерег, что лояльные коммунистическому КНР действуют открыто в Вирджинии, Миннесоте, Флориде и десятках других штатов по всей стране. Однако несмотря на это, США готовы помогать КНР в борьбе с коронавирусом.