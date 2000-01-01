Санкции против Ирана: в США уточнили, кто под ударом
Министр финансов США Стивен Мнучин конкретизировал, кого коснутся санкции Вашингтона против Ирана.
По его словам, ограничительные меры направлены против некоторых секторов иранской экономики, производителей железа и стали.
Новые меры предполагают дальнейшее распространение санкций на другие сектора экономики в случае необходимости.
"Мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", – подчеркнул Мнучин.
По его словам, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальной прибыли.
Более того, под санкционный удар попали: секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны Али Шамхани; член Совета по целесообразности, военачальник, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди; высокопоставленное должностное лицо в аппарате верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отвечающее за безопасность, Али Асгар Хеджази; заместитель советника по международным делам в аппарате Хаменеи Мохсен Коми.