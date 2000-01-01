США ударили по Ирану новыми санкциями

Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Ирана.
Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.
"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима после нападения на войска США и наших союзников. Президент издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", – сказал он.
По словам Мнучина, США также выведут из-под действия санкций иностранцев и организации, расследующие катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.
"Мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", – добавил Мнучин.
В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео отметил, что под санкции Вашингтона попали восемь представителей иранского руководства.
В частности: секретарь Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывший министр обороны Али Шамхани; член Совета по целесообразности, военачальник, бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди; высокопоставленное должностное лицо в аппарате верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, отвечающее за безопасность, Али Асгар Хеджази; заместитель советника по международным делам в аппарате Хаменеи Мохсен Коми.
"Иран, несомненно, пытался убить солдат США в результате ракетного нападения на иракскую базу", - добавил Помпео.
"Премьер-министр поздравляет президента Трампа с решением ввести дополнительные санкции в отношении иранского террористического режима, который угнетает иранский народ и угрожает всему миру", – сказано в сообщении.