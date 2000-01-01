11.01 07:43 MIGnews.com

Израиль: Хуже не стало, но и лучше тоже

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Начнем с хорошей новости. Мы не стали жаловаться больше. К такому выводу пришли в организации «Общественное доверие» (Имун ха-цибур), проанализировав порядка 20 тысяч жалоб потребителей, поступивших в организацию. Но, с другой стороны, и меньше тоже не стали.В 2016 году больше всего жалоб со стороны потребителей было подано на необоснованные платежные требования со стороны компаний. Наибольшее количество жалоб было подано на компании связи, газовые компании, почту и на компании, занятые продажами по телефону. Бесспорным лидером является сфера связи — компании сотовой связи, кабельного и спутникового телевидения и интернет провайдеры, почти с четвертью от общего количества жалоб. Но если искать в этом и хорошую сторону, то это меньше, чем годом ранее, когда почти треть жалоб были поданы на компании в сфере связи. Количество жалоб, поданных на компании сотовой связи, снизилось на 18%, хотя по-прежнему сотовые операторы собрали почти половину от всех жалоб в сфере связи. Основными проблемами являются платежи, низкое качество технического обслуживания и разница между тем, что было обещано клиенту перед заключением сделку, и тем, что он получил в действительности.На втором месте после платежных требований находится низкокачественный сервис. Особенно это бросается в глаза в банковской и страховой сфере, в кредитных и газовых компаниях. В «Общественном доверие» обращают внимание на то, что болезнь низкокачественного сервиса свойственна компаниям в сферах, в которых отсутствует реальная конкуренция. Другими словами, конкуренция находит свое отражение не только в ценах, но и в качестве обслуживания. К примеру, в сфере сотовой связи, где операторы постоянно ведут борьбу за каждого клиента, только 5%-6% жалоб касаются качества обслуживания. Жалобы на поставку бракованных товаров доминировали в сфере электротоваров и мебели, жалобы на проблемы с отменой сделки преобладали в сфере учебы и повышения квалификации.В 2016 году был зафиксирован резкой скачок — в 142% — в количестве жалоб на неисполнение гарантийных обстоятельств в сфере сотовой связи. Произошло это «благодаря» одному из производителей смартфонов, который упорно отказывался признать тот факт, что у смартфонов определенной серии существует проблема, требующая замены аппарата на новый.На 132% выросло количество жалоб на авиаперевозчика «Эль-Аль», причиной почти половины из них стал кризис в компании. Потребители жаловались на немыслимые задержки и отмену рейсов, пик жалоб пришелся на ноябрь этого года, когда противостояние руководства бывшего национального перевозчика и пилотов компании достигло апогея. Руководство было вынуждено арендовать самолеты с экипажами у других авиакомпаний, что также стало причиной жалоб.Почта Израиля занимает одно из «почетных» мест по количеству жалоб, большинство из которых касаются потери посылок или нанесенных им повреждений. По закону только отправитель имеет право на компенсацию, поэтому практически все жалобы адресатов остаются без ответа, а выплаты компенсации являются чем-то из ряда вон выходящим.