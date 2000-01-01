11.01 06:11 MIGnews.com

Пластиковые пакеты: Экономия и проблемы

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Закон о пластиковых пакетах, которой вступил в силу 1-го января, должен сократить расходы торговых сетей — согласно данным министерства экологии — примерно на 20 миллионов шекелей. В министерстве утверждают, что торговые сети тратят ежегодно от 80 до 100 миллионов шекелей на приобретение пластиковых пакетов, которые раздаются потребителям бесплатно. Несмотря на кажущуюся значимость суммы, на самом деле она является каплей в море расходов торговых сетей, и поэтому специалисты выражают сомнение в том, что экономия на пакетах каким-либо образом доберется до потребителя. Скорее всего, руководство сетей примет решение использовать сэкономленные средства на стабилизацию достаточного нестабильного финансового положения.До сих пор торговые сети приобретали у производителей тонкие пакеты типа «майка» стоимостью примерно в 5 агорот за пакет. С 1-го января потребителям буду продаваться за 10 агорот более плотные пакеты большего размера, каждый из которых обойдется торговой сети в 8-9 агорот. Потребитель будет платить в кассе 10 агорот за пакет и эту сумму торговая сеть будет обязана перевести в министерство экологии, где они будут вкладываться в особый фонд, предназначенный для финансирования различных экологических проектов. К примеру, уже сейчас министерство взяло из фонда ссуду в 22 миллиона шекелей (в счет будущих поступлений), чтобы профинансировать распространение среди потребителей «авосек» в январе 2017 года.В торговых сетях полным ходом идет подготовка к новой эпохе, и в кассах уже начали развешивать объявления с напоминанием о вступлении в силу реформы и о необходимости оплаты пакетов с 1-го января. В последние дни уходящего года торговые сети распространяли «авоськи». Несмотря на ожидаемую экономию в расходах на пакеты, в торговых сетях выражают беспокойство по поводу нового закона. Там утверждают, что когда в магазине находится множество людей с непрозрачными сумками разных цветов — это создает благоприятную атмосферу для воровства. Что неминуемо приведет к ужесточению контроля на выходе из магазинов и, вне всякого сомнения, приведет к многочисленным конфликтам между клиентами и охранниками. Кроме того, как утверждают в магазинах, потребители практически не в курсе надвигающихся изменений, а значит многим придется — по крайней мере на первом этапе — покупать пакеты, что также может привести к возникновению конфликтов на кассах.В декабре должен был начаться так называемый «переходный период», но министерство экологии задержалось с переводом торговым сетям 22 миллионов шекелей на приобретение и распространение «авосек», поэтому многие потребители в результате не получат полагающиеся им в рамках подготовки к вступлению закона в силу многоразовые пакеты. В самом министерстве задержку объясняют сменой министров в августе этого года.