10.01 15:38 MIGnews.com
Израиль: бесплатное лечение зубов в возрасте до 15 лет
Правительство должно одобрить сегодня расширение закона о бесплатном лечении зубов для детей. Теперь такое лечение смогут получать дети в возрасте до 15 лет.
На реализацию этого закона потребуется 40 миллионов шекелей в год дополнительно.
В 2015 году более 50% детей в возрасте старше 4 лет воспользовались услугами дантиста.. Также впервые за десятилетие, зафиксировано снижение расходов семейного бюджета на зубных врачей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии