10.01 15:38 MIGnews.com

Израиль: бесплатное лечение зубов в возрасте до 15 лет

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Правительство должно одобрить сегодня расширение закона о бесплатном лечении зубов для детей. Теперь такое лечение смогут получать дети в возрасте до 15 лет.На реализацию этого закона потребуется 40 миллионов шекелей в год дополнительно.В 2015 году более 50% детей в возрасте старше 4 лет воспользовались услугами дантиста.. Также впервые за десятилетие, зафиксировано снижение расходов семейного бюджета на зубных врачей.