10.01 13:11 MIGnews.com

Убытки Исраэль Ха-Йом превысили 700 миллионов шекелей

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Убытки от издания бесплатной газеты Исраэль-Ха-Йом за семь лет ее существования составили более 730 миллионов шекелей (190 миллионов долларов) сообщает израильская газета Гаарец.Исраэль ха-Йом несет убытки примерно в один шекель с каждого напечатанного экземпляра.Исраэль Ха-Йом имеет самый большой тираж в Израиле. Газета принадлежит американскому магнату Шелдону Адельсону, другу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Исраэль Ха-Йом начал выходить пять раз в неделю в 2007 году, с 2009 выходит также появилось издание выходного дня.