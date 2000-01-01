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10.01 13:11   MIGnews.com

Убытки Исраэль Ха-Йом превысили 700 миллионов шекелей

Убытки от издания бесплатной газеты Исраэль-Ха-Йом за семь лет ее существования составили более 730 миллионов шекелей (190 миллионов долларов) сообщает израильская газета Гаарец.

Исраэль ха-Йом несет убытки примерно в один шекель с каждого напечатанного экземпляра.

Исраэль Ха-Йом имеет самый большой тираж в Израиле. Газета принадлежит американскому магнату Шелдону Адельсону, другу премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Исраэль Ха-Йом начал выходить пять раз в неделю в 2007 году, с 2009 выходит также появилось издание выходного дня.
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