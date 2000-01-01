Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Россия начала сокращать добычу нефти по ускоренному графику | Фото: Thinkstock10.01 10:54   MIGnews.com

Россия начала сокращать добычу нефти по ускоренному графику

Российские компании приступили к сокращению добычи нефти в рамках выполнения договоренности с ОПЕК с превышением ранее принятого графика. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Минэнерго, знакомый с процессом.

"Российские компании приступили к добровольному ограничению добычи нефти в рамках достигнутых в 2016 г. договоренностей со странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Снижение осуществляется по ускоренному графику и превышает первоначально озвученный консервативный прогноз в 50 тыс. баррелей в сутки", – сказал он.

Представитель Минэнерго, в свою очередь, сообщил Интерфаксу, что министерство получило приглашение от комитета по мониторингу реализации соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК принять участие в первом заседании комитета 21-22 января в Вене. По его словам, список участников российской делегации будет озвучен позже.

По итогам прошедших 10 декабря 2016 года в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки ради стабилизации рынка. Министр энергетики Александр Новак тогда говорил, к концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь цифры в 300 тыс. б/с.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:29
Мать террориста получила вид на жительство обманом
11:10
Яалон: руководство продолжает играть с делом Азарии
10:19
Делегация парламента Британии прибыла в Израиль
10:02
Разогнан нелегальный мигрантский рынок возле Холот
09:26
Рейд американского спецназа в тылу ISIS
09:15
Мать иерусалимского террориста лишена вида на жительство
09:10
Реакция Ликуда на заявление Герцога
09:09
Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак РФ
08:39
Израиль: Сколько стоит няня в новогоднюю ночь
08:35
Роналду стал футболистом года по версии ФИФА
08:17
Герцог требует уволить Нетаниягу
08:11
Аббас - Трампу: перенос посольства породит катастрофу
07:45
Минфин США расширил "список Магнитского"
07:26
ХАМАС против Турции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus