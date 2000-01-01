Кац представил Индии инициативу "Пути регионального мира"
Израиль поделился с Индией планом по соединению Средиземного моря с Персидским заливом и Индией – "Пути регионального мира".
Об этом шла речь в кулуарах форума "Средиземноморские диалоги" (MED), где состоялся обмен важными документами между министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает Sputnik.
В ходе встречи Кац поднял вопрос о расширении сотрудничества между странами в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, технологий. Отмечается, что в ноябре 2018 года Израиль поделился планом регионального соединения, связанного с Оманским заливом.
Региональный план включает железнодорожное и морское сообщение, которое соединит Средиземное море и залив. Израиль будет использоваться в качестве сухопутного моста, а Иордания станет региональным транспортным узлом.
Ожидается, что план подключения, в котором будут участвовать Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак, станет прибыльным. Потенциальный торговый поток через наземный мост к 2030 году может достигнуть, по прогнозам, 250 миллиардов долларов.
"Пути регионального мира" - инициатива транспортно-экономического сотрудничества на Ближнем Востоке. Речь идет о продлении израильских железных дорог до пограничного КПП с Иорданией. Кац считает создание Восточной железной дороги важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе.