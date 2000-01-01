Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников | Фото:09.11 11:01   MIGnews.com

WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников

Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", собирается сократить количество рабочих мест в рамках 90-дневного плана, который будет реализован после неудачной попытки продать акции на Уолл-стрит.

Фирма собирается продать пять сторонних компаний, включая Meetup – организатора онлайн-мероприятий, купленную в 2017 году, и долю в The Wing, передает The Times of Israel.

Количество мест, которые попадают под сокращение, пока не указано. Такая мера не отразится на "общественных командах".

В третьем квартале 2019 года WeWork добавила рекордные 108 тысяч рабочих мест в недавно построенных офисах. В настоящее время в компании насчитывается около 580 тысяч человек в 600 точках, разбросанных по 122 городам и 32 странам.

Компания заявила, что 43% ее членов – крупные компании с более чем 500 сотрудниками. Будущая стратегия фирмы будет сосредоточена на привлечении клиентуры, которая берет на себя долгосрочную аренду и обеспечивает более стабильный поток доходов.

Ранее сообщалось, что WeWork отказалась от продажи акций после отстранения основателя Адама Ноймана и на фоне скептицизма инвесторов по поводу невероятно высокой оценки. Новые сопредседатели планировали сократить около 5 тысяч людей и продать самолет стоимостью в 60 млн долларов, купленный в прошлом году.

Дело в том, что убытки были оценены в 3 млрд долларов только за последние три года, а по прогнозам, компания может потерять еще больше денег после первого квартала 2020 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:45
В Боливии заявили о попытке госпереворота
11:22
Ножевая атака в Ашдоде: трое пострадавших  
10:37
Ученые: соль является врагом нормального веса
10:12
"Хизбалла": мы будем частью нового правительства Ливана
09:50
Масштабные пожары охватили Австралию: есть жертвы
09:23
Еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании
08:41
Назначение Беннетта может оказаться под угрозой срыва
08:22
Пошли на уступки: Израиль освободил двоих иорданцев
07:57
Угрожал Нетаниягу смертью: что известно о подозреваемом
07:29
Антисемиты разгромили очередное еврейское кладбище в США
07:05
Раскрыт виновный в заболеваниях вейперов компонент
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:57
Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
03:23
Авиакомпания перекрасила свой самолет в честь Звездных войн
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus