WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников
Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", собирается сократить количество рабочих мест в рамках 90-дневного плана, который будет реализован после неудачной попытки продать акции на Уолл-стрит.
Фирма собирается продать пять сторонних компаний, включая Meetup – организатора онлайн-мероприятий, купленную в 2017 году, и долю в The Wing, передает The Times of Israel.
Количество мест, которые попадают под сокращение, пока не указано. Такая мера не отразится на "общественных командах".
В третьем квартале 2019 года WeWork добавила рекордные 108 тысяч рабочих мест в недавно построенных офисах. В настоящее время в компании насчитывается около 580 тысяч человек в 600 точках, разбросанных по 122 городам и 32 странам.
Компания заявила, что 43% ее членов – крупные компании с более чем 500 сотрудниками. Будущая стратегия фирмы будет сосредоточена на привлечении клиентуры, которая берет на себя долгосрочную аренду и обеспечивает более стабильный поток доходов.
Ранее сообщалось, что WeWork отказалась от продажи акций после отстранения основателя Адама Ноймана и на фоне скептицизма инвесторов по поводу невероятно высокой оценки. Новые сопредседатели планировали сократить около 5 тысяч людей и продать самолет стоимостью в 60 млн долларов, купленный в прошлом году.
Дело в том, что убытки были оценены в 3 млрд долларов только за последние три года, а по прогнозам, компания может потерять еще больше денег после первого квартала 2020 года.