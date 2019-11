09.11 11:01 MIGnews.com

WeWork избавляется от сторонних компаний и сотрудников

Компания WeWork, специализирующаяся на торговле высокотехнологичной недвижимостью для офисов формата Open Space и "коворкингов", собирается сократить количество рабочих мест в рамках 90-дневного плана, который будет реализован после неудачной попытки продать акции на Уолл-стрит.Фирма собирается продать пять сторонних компаний, включая Meetup – организатора онлайн-мероприятий, купленную в 2017 году, и долю в The Wing, передает The Times of Israel.Количество мест, которые попадают под сокращение, пока не указано. Такая мера не отразится на "общественных командах".В третьем квартале 2019 года WeWork добавила рекордные 108 тысяч рабочих мест в недавно построенных офисах. В настоящее время в компании насчитывается около 580 тысяч человек в 600 точках, разбросанных по 122 городам и 32 странам.Компания заявила, что 43% ее членов – крупные компании с более чем 500 сотрудниками. Будущая стратегия фирмы будет сосредоточена на привлечении клиентуры, которая берет на себя долгосрочную аренду и обеспечивает более стабильный поток доходов.Ранее сообщалось, что WeWork отказалась от продажи акций после отстранения основателя Адама Ноймана и на фоне скептицизма инвесторов по поводу невероятно высокой оценки. Новые сопредседатели планировали сократить около 5 тысяч людей и продать самолет стоимостью в 60 млн долларов, купленный в прошлом году.Дело в том, что убытки были оценены в 3 млрд долларов только за последние три года, а по прогнозам, компания может потерять еще больше денег после первого квартала 2020 года.