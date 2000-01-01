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Американо-израильский фонд планирует крупные инвестиции | Фото:10.07 07:07   MIGnews.com

Американо-израильский фонд планирует крупные инвестиции

Американо-израильский фонд Binational Industrial Research and Development (BIRD) Foundation одобрил финансирование в размере 8,2 миллионов долларов для девяти новых проектов специалистов из Израиля и США.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Гранты помогут этим фирмам получить доступ к дополнительному финансированию частного сектора, тем самым увеличив общую стоимость финансирования, доступного для всех проектов, примерно до 20 миллионов долларов, говорится в сообщении фонда, опубликованном в воскресенье.

Фонд BIRD способствует сотрудничеству между американскими и израильскими компаниями в различных технологических областях. В дополнение к предоставлению условных грантов в размере до 1 миллиона долларов для утвержденных проектов, фонд также работает с компаниями в области определения потенциальных стратегических партнеров и установления связей с ними.

Девять проектов, утвержденных руководителями BIRD, являются дополнением к 982 проектам, которые фонд одобрил для финансирования в течение своей 42-летней истории.

На сегодняшний день общий объем инвестиций BIRD в совместные израильско-американские проекты составляет около 350 миллионов долларов, что способствует увеличению прямых и косвенных продаж на сумму более 10 миллиардов долларов, говорится в сообщении.


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