09.07 18:42 MIGnews.com

1.2 гигаватт: крупнейший солнечный проект в Абу Даби

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Абу-Даби претендует на звание крупнейшего в мире проекта по использованию солнечной энергии на одной площадке. На этой неделе состоялся запуск проекта Noor Abu Dhabi с заявленной мощностью 1,177 гигаватт, что превзошло показатели солнечного парка Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума в Дубае.Соперничество между национальными государствами часто может стать двигателем прогресса, и это особенно очевидно при наблюдении за усилиями Абу-Даби и Дубая превзойти друг друга в области солнечной энергетики. Запустив на этой неделе в полную коммерческую эксплуатацию крупнейший в мире одноплощадочный солнечный проект, Абу-Даби, похоже, забил решающий гол в ворота своего соседа.Noor Abu Dhabi расположен в Свейхане, примерно в 100 км от Абу-Даби, и является совместным проектом между компанией Emirates Water and Electricity Company (EWEC), японской корпорацией Marubeni и шанхайской компанией JinkoSolar, крупнейшим в мире производителем солнечных панелей. По данным пресс-службы Абу-Даби, проект имеет достаточную мощность для обеспечения потребностей 90 000 человек и, как ожидается, сократит выбросы углекислого в Абу-Даби на миллион метрических тонн, или эквивалент удаления 200 000 автомобилей с дороги.