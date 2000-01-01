Битуах Леуми – инвалидность: пособия, надбавки, льготы

Адвокат Имбар Голан-Фартуш является действующим участником медицинских комиссий по назначению инвалидности и много лет работала начальником отдела "Битуах Леуми". В связи с этим имеет огромный опыт работы в решении проблем с получением пособий, льгот и надбавок в следующих случаях.
Получение пособия по инвалидности для взрослых
Нине был 61 год, когда после перенесенного инсульта она стала передвигаться в инвалидном кресле, кроме того, ей был поставлен диагноз фибромиалгия. Собрав документы, она подала их в Битуах Леуми, но не смогла добиться даже назначения комиссии по рассмотрению ее просьбы о назначении инвалидности.
Работники службы Национального страхования на протяжении многих месяцев требовали от нее все новых и новых справок и документов, некоторые – повторно по многу раз. Будучи в отчаянии, оставшись без средств к существованию, Нина обратилась к нам в офис.
Итог нашей работы: инвалидность в размере 88% и дополнительных выплат по "ширутим меухадим" в размере 50%, что в денежном эквиваленте составляет 3,300 шек + 1,427 шек, то есть, около 4,700 шек в месяц. Кроме того, было решено, что она также получит выплаты ретроактивно за полгода.
Получение пособия по инвалидности для детей
Многие родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, не зная своих прав, порой годам недополучают положенных им денег. Нередко усугубляет ситуацию еще и то, что зачастую ни воспитатели и нянечки детского сада, ни служащие больничной кассы, ни работники специального учреждения по развитию ребенка (махон ле-итпатхут ха-елед) - не говорят, не намекают и не рекомендуют им получить об этом информацию.
Между тем, если ребенок ходит в сад с помощницей (саяат), почти в 100% случаев ему положено пособие по инвалидности. Дети, страдающие диабетом, аутизмом, синдромом Дауна, психическими расстройствами, проблемами сердца, почек, ортопедии и другими тяжелыми заболеваниями также могут быть иметь на это право. То же касается детей с отставанием в развитии и детей с нормальным развитием, но нуждающихся в посторонней помощи. Тем же, у кого есть проблема с передвижением, помимо пособия по инвалидности положены также выплаты по "наядут".
Получение и повышение % по "ширутим меухадим" и "наядут"
Максиму 53 года, он страдает от серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом и способен передвигаться только при помощи ходунков, а, соответственно, не может самостоятельно обслуживать себя в быту.
К тому моменту, как он обратился к нам, Максим уже самостоятельно получил в Битуах Леуми временную инвалидность и временные выплаты «наядут» 50% от Министерства Здравоохранения. Но когда он спросил у служащей, может ли он подать заявление на получение выплат по уходу «ширутим меухадим», ему ответили, что нет, он не имеет на них право, так как уже получает «наядут», что является ошибочной информацией.
Итог нашей работы: пожизненное пособие по 100% инвалидности, 112% «ширутим меухадим» и 80% «наядут» - тоже пожизненно. В цифрах это составляет, в среднем: 3,200 шекелей пособия, 2,560 шекелей выплат «наядут» и около 2,500 шекелей «ширутим меухадим».
Оформление и получение инвалидной стоянки
Инвалидная стоянка – специальный талон, предоставляющий его обладателям больше возможностей для парковки машины. Однако здесь важно разъяснить одну существенную деталь - данная льгота положена не только инвалидам.
Инвалидная стоянка может быть предоставлена людям с проблемами передвижения, страдающим тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, пациентам, перенесшим тяжелые операции и т.д. Кроме того, пенсионерам, которые не смогли или не успели оформить инвалидность до достижения пенсионного возраста. Также родителям детей-инвалидов.
ВАЖНО! Инвалидная стоянка может быть оформлена на детей или внуков человека, имеющего инвалидность или страдающего какими-либо из перечисленных заболеваний. При этом сам он даже может не иметь машины.
Компенсация и пособие по утрате дееспособности – "битуах сиюди"
Дмитрию 74 года, из которых почти 20 лет он оплачивал страховку "битуах сиюди" (вид страхования, предполагающий выплату пособия в случае наступления недееспособности) посредством своей больничной кассы. К несчастью, у Александра случился инсульт, последствием которого стало серьезное затруднение в движении и нужда в посторонней помощи.
Мужчина обратился в страховую компанию, чтобы воспользоваться своим правом на получение пособия по страховке "битуах сиюди". Полученный ответ поверг мужчину в шок. Оказывается, в тот момент, как он попал в больницу с инсультом, год назад, его страховка была аннулирована. И никто его об этом даже не уведомил.
Когда мужчина пришел к нам на консультацию, мы первым делом успокоили его, заверив, что проблема эта известна нам давно, правда, в последнее время она стала встречаться чаще: страховые полисы аннулируются без уведомления владельцев страховки, а при попытке самостоятельно разобраться в ситуации – с указанием нелепых причин отмены.
Итог нашей работы: назначение компенсации около 5,500 шек в виде ежемесячных выплат и одноразовая выплата ретроактивно за год.
Адвокатский офис Имбар Голан-Фартуш имеет колоссальный опыт в описанных вопросах, что позволяет нам эффективно и тщательно руководить даже самыми сложными процессами, пока права, которые положены вам по закону, не будут реализованы для вас в максимальной степени.
Для назначения консультации звоните по телефону: 054-5479073 – говорим по-русски.
Офис адвоката Имбар Голан-Фартуш находится в Петах-Тикве.