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`Большая двадцатка` беспокоится о мировой экономике | Фото:09.06 19:25   MIGnews.com

"Большая двадцатка" беспокоится о мировой экономике

В воскресенье ведущие мировые политики в области финансов собрались, чтобы оценить влияние нарастающей торговой войны на рост мировой экономики, пишет The Times of Israel.

Ожидается, что министры финансов и руководители центральных банков из группы "большой двадцатки" ведущих экономик мира выявят "риски замедления" роста мировой экономики в результате торговых баталий, в частности, между ведущими экономическими супердержавами Китаем и США.

Министр финансов Японии Таро Асо, который является хозяином встречи, заявил журналистам в первый день переговоров, который завершился в субботу, что мировая экономика должна "укрепиться" во второй половине года, но "риски падения все еще сохраняются".

Он добавил, что "доверие к рынку может быть подорвано", если торговая война между Пекином и Вашингтоном, в ходе которой обе страны вводят миллиардные пошлины, не будет урегулирована.


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