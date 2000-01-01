09.06 14:54 MIGnews.com

Новая система поддержки одиноким жертвам Холокоста

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Управление по правам переживших Холокост при министерстве финансов открывает в сотрудничестве с организацией “Джойнт” новый проект для борьбы с одной из наиболее острых проблем пожилых людей: с одиночеством. Согласно проводившимся исследованием, чувство заброшенности и одиночества терзает 40% переживших Катастрофу, особенно тех, кто по состоянию здоровья почти все время проводит дома.По данным Управления, 5000 человек не могут выйти из дома и посещать специальные кружки и клубы, предназначенные для пожилых людей. Для того, чтобы помочь этим людям, разработана программа “Система поддержки”: всеизраильская волонтерская программа, в рамках которой пожилых людей будут навещать у них дома.До сих пор подобные проекты осуществляли различные некоммерческие организации, но на государственном уровне поддержку одиноких стариков планируют развернуть по всей стране. На первом этапе, который начнется 15 июня в Ашдоде, охвачены будут 1200 переживших Холокост, причем половина из них - репатрианты из стран бывшего СССР.В эти дни товарищество “Матав” ведет интенсивный отбор волонтеров и наемных сотрудников для участия в проекте. Проекту “Система поддержки” требуются тысячи волонтеров, которые смогут помогать 5000 переживших Холокост. Существенная доля волонтеров должны владеть русским языком на уровне родного, поскольку многие жертвы Катастрофы входят в категорию репатриировавшихся после 1953 года и с трудом говорят на иврите.Волонтеры будут еженедельно на два часа приходить к пожилым людям, пережившим Катастрофу, общаться с ними, поддерживать их. Для эффективности проекта волонтеры должны будут участвовать в нем не менее года, 75% из них - взрослые люди, с возраста службы в армии и старше.“В нашем обществе пожилые люди, и в частности, жертвы Холокоста, должны находиться во главе списка приоритетов, - прокомментировал старт проекта министр финансов Моше Кахлон. - Мы должны позаботиться о них, выделяя бюджеты на их нужды и исцеляя их одиночество. Волонтеры будут навещать переживших Катастрофу и проводить с ними несколько часов в неделю. Это первый проект подобного рода, он продолжает нашу политику солидарности, стремления к равенству в обществе и заботы о ближнем”.“Мы считаем, что этот проект поможет решить одну из наиболее сложных проблем переживших Холокост, в частности, тех, кто не может покинуть свой дом. Это проблема одиночества”, - отметила глава Управления по правам переживших Холокост Офра Росс.Речь идет об одном из самых масштабных проектов 2017 года, направленных на помощь пережившим Катастрофу.