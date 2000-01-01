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Казначей США: санкции вернут Иран за стол переговоров | Фото: The White House/Flickr09.05 08:09   MIGnews.com

Казначей США: только санкции вернут Иран за стол переговоров

Главная цель Вашингтона после выхода из иранской ядерной сделки заключается в том, чтобы заставить Исламскую республику вернуться за стол переговоров и пересмотреть условия соглашения. Для этого Белый дом возобновит жесткие санкции в отношении Тегерана, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Эти санкции охватят все основные отрасли иранской промышленности. Это очень мощные санкции. В прошлый раз они сработали, и именно поэтому Иран сел за стол переговоров", - сказал он после заявления президента Дональда Трампа о выходе США из СВПД.

Мнучин предупредил, что новые санкции дают странам, ведущим бизнес с Ираном, от 90 до 180 дней (в зависимости от типа деятельности) на то, чтобы разорвать с ним все деловые отношения. Так компании не смогут заключать новые сделки, но смогут довести до логического завершения уже существующие договора.

"Я не думаю, что нам понадобится больше времени на решение этого вопроса", - сказал главный казначей США на пресс-брифинге 8 мая.

Стивен Мнучин предупредил, что в связи с санкциями значительно сократится покупка иранской нефти, однако отказался уточнить, что именно Белый дом рассматривает под формулировкой "значительного сокращения".

Стоит отметить, что в настоящее время Исламская республика является пятым по величине производителем "черного золота" в мире, и именно на завершение связанных с нефтехимическим сектором контрактов Белый дом отводит самый длительный срок – 180 дней.

Несмотря на эти намерения, глава департамента казначейства не ожидает значительного роста стоимости нефти, поскольку долю Ирана на рынке углеводородов займут другие страны, которые уже наращивают их добычу.

Отдельно Мнучин отметил, что возобновление санкций предполагает и недействительность многомиллиардного договора о продаже Исламской республике лайнеров Boeing и Airbus.

"Существующие лицензии будут отменены", - предупредил он.

По этому поводу в Boeing заявили, что внимательно следят за развитием событий и ведут консультации с американским правительством. В Airbus это пока что никак не комментировали.

В то же время санкции будут включать и некоторые исключения, однако, каким именно компаниям "повезет", Стивен Мнучин не сказал.
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