Израиль, Кипр и Греция хотят поставлять газ в Европу

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал газопровод East Med очень важным для Европы, которая в последние годы много думает о необходимости поиска новых источников энергии.
Глава правительства также поприветствовал растущие связи между Грецией, Кипром и Израилем в таких сферах как торговля, туризм и здравоохранение. Он назвал сотрудничество трех государств "великолепным альянсом".
Предлагаемый проект трубопровода EastMed начнется примерно в 170 километрах (105 миль) от южного побережья Кипра и протянется на 2200 километров (1350 миль), чтобы добраться до Отранто, Италия, через Крит и греческий материк.
Согласно информации издания, когда проект будет реализован, по газопроводу на европейский энергетический рынок можно будет поставлять 20 миллиардов кубических метров природного газа.
Эксперты прогнозируют, что потребность в потреблении газа в Европе к 2030 году возрастет на 100 миллиардов кубических метров (3,5 миллиарда кубических футов) в год.