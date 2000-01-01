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Израиль, Кипр и Греция хотят поставлять газ в Европу | Фото:10.05 01:11   MIGnews.com

Израиль, Кипр и Греция хотят поставлять газ в Европу

Лидеры Кипра, Израиля и Греции во вторник обсудили планы реализации совместного проекта по строительству газопровода, необходимого для транспортировки в страны Европы средиземноморского газа.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал газопровод East Med очень важным для Европы, которая в последние годы много думает о необходимости поиска новых источников энергии.

Глава правительства также поприветствовал растущие связи между Грецией, Кипром и Израилем в таких сферах как торговля, туризм и здравоохранение. Он назвал сотрудничество трех государств "великолепным альянсом".

Предлагаемый проект трубопровода EastMed начнется примерно в 170 километрах (105 миль) от южного побережья Кипра и протянется на 2200 километров (1350 миль), чтобы добраться до Отранто, Италия, через Крит и греческий материк.

Согласно информации издания, когда проект будет реализован, по газопроводу на европейский энергетический рынок можно будет поставлять 20 миллиардов кубических метров природного газа.

Эксперты прогнозируют, что потребность в потреблении газа в Европе к 2030 году возрастет на 100 миллиардов кубических метров (3,5 миллиарда кубических футов) в год.
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