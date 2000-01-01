09.05 09:24 MIGnews.com

Юнкер: "Французы тратят слишком много денег"

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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал Францию за финансовую безответственность, как сообщает AFP."У нас есть настоящая проблема с Францией. Французы тратят слишком много денег и тратят их на неправильные вещи", - сказал Юнкер в Берлине на презентации книги министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.Ожидается, что у Франции будет дефицит бюджета, который превысит 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), установленного ЕС для стран еврозоны.Юнкер отметил, что от 53% до 57% ВВП Франции пошли на государственные расходы."В долгосрочном плане это не укладывается с относительно высоким долгом", - предупредил Юнкер, добавив, что "Франция будет вынуждена идти на компромисс с другими".В своем предвыборном манифесте новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон пообещал придерживаться 3-процентного целевого показателя, сократив до 120 000 рабочих мест в государственном секторе на сумму 60 миллиардов евро в течение следующих 5 лет.