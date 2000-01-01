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Почему выгодно обращаться в автоломбард? | Фото: Thinkstock09.05 13:01   MIGnews.com

Почему выгодно обращаться в автоломбард?

Современная жизнь полна неожиданностей и не всегда приятных. Даже у обеспеченного человека может сложиться ситуация, когда необходима большая сумма денег на небольшой срок, а за полчаса ее не достать. За это время можно оформить кредит в автоломбарде. Главное, найти достойную финансовую организацию, которой можно доверить свое транспортное средство.

Много времени на поиски не потребуется, поскольку о надежных ломбардах становится известно сразу. Поэтому организации, к которым принадлежит и Ломбард «Красносельский», сегодня на слуху у жителей Москвы.

Автоломбарды типа Moscowlombard.ru гарантируют своим клиентам конфиденциальность, оперативность выдачи кредита, безопасность сделки, подкрепленную подписанием договора, а также справедливость оценки имущества. Выдача денег под залог движимого имущества может происходить при предоставлении таких документов, как паспорт, подтверждающий личность гражданина РФ, ПТС, а также свидетельство о том, что техника прошла регистрацию. Поскольку машину нужно оставить на стоянке организации, то клиенту ломбард выдает подробный акт сдачи-приема транспорта. Кроме того, авто обязательно страхуется.

На сумму, которая в итоге будет выдана заемщику влияют такие факторы, как техническое состояние, марка, год выпуска автотранспорта, а также пробег. Плюс к тому, учитывается и то факт, сколько стоит данный тип движимого имущества на рынке.

Однако не всегда хватает той суммы, которая выручается путем сдачи под залог автомобиля. Тогда стоит подумать о получении недостающих финансов через сервис, который предоставляет Wlombard.ru. То есть можно взять деньги под залог часов. Подобные экспресс-кредиты не нуждаются в поручительстве. Достаточно иметь при себе только паспорт. Беспокоиться и сохранности часов, особенно, когда они со специальной памятной гравировкой, принадлежали кому-то близкому, являются наградными или подарком любимого человека, не стоит. Клиенту выдается специальный договор, в котором прописываются все условия сделки, в том числе обеспечение безопасности и сохранности изделия.

После получения всей необходимой суммы без бюрократии и проволочек можно отправляться решать свои проблемы. За имущество беспокоиться не стоит, как только будет выплачен кредит, можно получить обратно все в целости и сохранности.
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