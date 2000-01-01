09.04 14:16 MIGnews.com

Средняя зарплата в Израиле выросла до 10 200 шекелей

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Средняя месячная валовая зарплата наемных работников полной занятости в январе составила 10 208 шекелей, что на 2,4% выше в нынешних ценах (или на 1,7% в фиксированных , которые не учитывают эффект повышения или снижения цен).Такие данные в опубликованном 9 апреля докладе за ноябрь 2017 года-январь 2018 года приводит Центральное статистическое бюро Израиля.Состоянием на январь к рабочей силе присоединились 24 500 новых наемных работников, что на 0,6% больше, чем в августе. Из них 22 500 – израильтяне и 2000 – иностранцы. В целом, в рабочей силе заняты 3,8 млн. человек.Самый большой скачок зарплат наблюдается у работников финансового сектора, включая сотрудников банков и страховых компаний – 7,5%, что объясняется ростом минимальных зарплат в большинстве страховых компаний и автоматическим повышением зарплат банковских работников.В январе средняя месячная валовая заработная плата в финансовых компаниях составляла 19 527 шекелей. В государственном секторе, в котором занята почти пятая часть всех наемных работников в Израиле, средняя зарплата составила 10 160 шекелей, а в частном, исключая финансовую сферу – 10 889 шекелей.