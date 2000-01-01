Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Средняя зарплата в Израиле выросла до 10 208 шекелей | Фото: Anna Levinzon/Flickr09.04 14:16   MIGnews.com

Средняя зарплата в Израиле выросла до 10 200 шекелей

Средняя месячная валовая зарплата наемных работников полной занятости в январе составила 10 208 шекелей, что на 2,4% выше в нынешних ценах (или на 1,7% в фиксированных , которые не учитывают эффект повышения или снижения цен).

Такие данные в опубликованном 9 апреля докладе за ноябрь 2017 года-январь 2018 года приводит Центральное статистическое бюро Израиля.

Состоянием на январь к рабочей силе присоединились 24 500 новых наемных работников, что на 0,6% больше, чем в августе. Из них 22 500 – израильтяне и 2000 – иностранцы. В целом, в рабочей силе заняты 3,8 млн. человек.

Самый большой скачок зарплат наблюдается у работников финансового сектора, включая сотрудников банков и страховых компаний – 7,5%, что объясняется ростом минимальных зарплат в большинстве страховых компаний и автоматическим повышением зарплат банковских работников.

В январе средняя месячная валовая заработная плата в финансовых компаниях составляла 19 527 шекелей. В государственном секторе, в котором занята почти пятая часть всех наемных работников в Израиле, средняя зарплата составила 10 160 шекелей, а в частном, исключая финансовую сферу – 10 889 шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:13
Развозов: "русские" израильтяне 4 года не зажигали факел
14:48
Португалия осуждает Израиль за "несоразмерное насилие"
13:51
Лавров подверг сомнению слова Трампа о выводе войск из Сирии
13:40
Рассел Кроу продал череп динозавра и колесницу из-за развода
13:25
Президент Гондураса может отклонить приглашение Нетаниягу
13:12
Ципи Ливни: Церемония на горе Герцля - не партийный праздник
13:09
В Казахстане лифт раздавил девушку на глазах у дочери
12:37
Ливан сообщил о прогрессе с Израилем
12:11
Почта Израиля показала марку к 70-летию Независимости
11:44
Звезда израильского футбола арестован за наркоторговлю
11:35
Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия
11:03
В Колумбии вскрыли сеть отростка "Хизбаллы"
10:32
Россия обвинила Израиль в авиаударе по сирийской авиабазе
09:58
Израильский сериал номинирован на Каннском телефестивале
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus