09.03 07:14 MIGnews.com

2020: 20 долларов за баррель

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Международные рынки потрясены обвалом цен на нефть. Провал попытки ОПЕК+ сдержать снижение цен путем согласованного с Россией снижения производства и вспышка коронавируса послали цены на нефть по спирали снижения.Али Хедери, бывший высокопоставленный руководитель говорит: “Готовьтесь к 20 долларам за баррель в 2020 году. Гигантские геополитические последствия. Хороший стимул для чистых потребителей. Катастрофический толчок для провальных клептократий типа Ирана и Ирака, который, вместе с коронавирусом может оказаться фатальным двойным нокаутом”.Аналитик из Ребекка Бабин из говорит: "Оба события - развал ОПЕК+ и коронавирус не ожидались на рынках еще месяц назад. Существует огромная неопределенность, но рынок не будет ждать, пока случатся чудеса".