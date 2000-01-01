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09.03 07:14   MIGnews.com

2020: 20 долларов за баррель

Международные рынки потрясены обвалом цен на нефть. Провал попытки ОПЕК+ сдержать снижение цен путем согласованного с Россией снижения производства и вспышка коронавируса послали цены на нефть по спирали снижения.

Али Хедери, бывший высокопоставленный руководитель говорит: “Готовьтесь к 20 долларам за баррель  в 2020 году. Гигантские геополитические последствия. Хороший стимул для чистых потребителей. Катастрофический толчок для провальных клептократий типа Ирана и Ирака, который, вместе с коронавирусом может оказаться фатальным двойным нокаутом”.

Аналитик из Ребекка Бабин из говорит: "Оба события - развал ОПЕК+ и коронавирус не ожидались на рынках еще месяц назад. Существует огромная неопределенность, но рынок не будет ждать, пока случатся чудеса".


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